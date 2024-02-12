Lapseki Belediyesi Kanalizasyon Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Lapseki Belediyesi Kanalizasyon Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor

Lapseki Belediyesi Kanalizasyon Temizliği Çalışmalarına Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Belediye ekipleri ilçenin kanalizasyon sistemini temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Lapseki Belediyesi'nin gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları, çevre sağlığı ve altyapının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

12.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:32
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Belediye ekipleri ilçenin kanalizasyon sistemini temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Lapseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçenin cadde ve sokaklarında biriken mil ve çamurların temizliği için Kombine Kanal Temizleme Aracı (Vaktor) etkili bir şekilde kullanılıyor. Özellikle kanalizasyon sistemlerinin düzenli aralıklarla temizlenmesi, çevre sağlığı ve altyapının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Lapseki Belediyesi'nin bu alanlarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve çevre dostu bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Kombine Kanal Temizleme Aracı (Vaktor) sayesinde, kanalizasyon sistemlerinde oluşan tıkanıklıkların giderilmesi ve biriken mil ve çamurların etkili bir şekilde temizlenmesi sağlanıyor. Belediye ekipleri, kanalizasyon temizliği gibi altyapı çalışmalarının düzenli olarak sürdürecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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