Leylek Sürüsü İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Oluşturdu

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Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğu devam ediyor. İstanbul hava sahasında göç alarmı Atatürk Havalimanı'nda kule ile pilotun konuşması telsiz kayıtlarına yansıdı.

Leylek sürülerinin yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte daha sıcak iklimlere dönüş yolculuğuna başlaması, İstanbul hava sahasında göç alarmı telsiz kayıtlarına yansıdı. Atatürk Havalimanı'nda leylek sürülerinin iniş trafiğini etkilemesi pilot ile kule görevlisi arasındaki konuşmaya yansıdı.

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki telsiz konuşmaları şöyle: " Pilot: İnişte 20-25 kadar kuş sürüsüne girdik.

Kule: İniş hattında mı efendim?

Pilot: Tam palye sırasında.

Kule: Pist üzerinde herhangi bir şey var mı efendim?

Pilot: Muhtemelen vardır. Kokular da geliyor zaten. 20-25 adet martıya girdik" - İSTANBUL