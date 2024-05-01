Leylekler Kayseri'ye dönüş yaptı - Son Dakika
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Leylekler Kayseri'ye dönüş yaptı

Leylekler Kayseri\'ye dönüş yaptı

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldikleri Kayseri'de yuvalarına yerleşti. Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde bulunan leylekler, mahallede görsel bir şölen oluşturuyor. Yuvalarında yumurtlayan leylekler, sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte leylekler tekrar göç edecek.

01.05.2024 12:40
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"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, zorlu göç yolunu tamamlayarak geldikleri Kayseri'de yuvalarına yerleşti.

Kayseri'de "leylekli köy" olarak tanınan Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde yuvalarına yerleşen leylekler görsel şölen oluşturdu. Mahallede neredeyse her direkte bulunan yuvalarda yumurtlayan leylekler, sadece yiyecek bulmak için yuvalarından ayrılıyor. Yazı mahallede geçiren leylekler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber göç ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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