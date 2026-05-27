LGS Sınav Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav güvenliğine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol ile İlçe Emniyet Amiri Hacı Ali Katman ile gerçekleştirilen toplantıda, sınav sürecinin güvenli, sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Toplantıda sınav merkezi ve okul çevrelerinde uygulanacak güvenlik önlemleri değerlendirilirken, öğrencilerin sınav günü huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri adına kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. Yetkililer, sınav süresince oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli planlamaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise öğrencilerin güvenli ve başarılı bir sınav süreci geçirmeleri için tüm paydaş kurumlarla çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - AYDIN