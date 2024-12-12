Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu - Son Dakika
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Yerel

Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu

Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu

Kayseri'de iki lise öğrencisi, görme engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu.

12.12.2024 15:30
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Kayseri'de iki lise öğrencisi, görme engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu. Öğrencilerin gözleri kapalı şekilde parkurda yürüyerek engellilerle empati kurmaları sağlanıyor.

Kocasinan ilçesindeki Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Nimet Muğaloğlu ve Rana Yıldırım, engellilere yönelik ön yargıları yıkmak amacıyla ibir proje geliştirdi. Proje çerçevesinde okullarının bahçesinde parkur oluşturan öğrenciler, arkadaşlarını gözlerini kaparak parkurda yürütüyor ve görme engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları görmelerini sağlıyor. Projeleri hakkında bilgi veren Nimet Muğaloğlu, "Engellilerle ilgili bir proje hazırladık. Daha çok duyarlılığı artırmak için yaptık. Toplumda duyarlılığın olmadığını düşünüyoruz ve engellilere karşı bir ön yargı var. Projemizi de bunu yıkmak için yaptık" dedi.

Rana Yıldırım da, "Projemizle ilgili kendi okulumuzda seminerler verdik. Arkadaşlarımızın empati yapmaları için parkur yaptık ve gözlerini kapatarak sopalar ile yürümelerini sağladık. Zihinsel engellilerin okuluna da gidip onlarla beraber boyama yaptık. İşitme engelliler okuluna gidip onlarla beraber empati kurmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. İnsanlarda engellilere karşı çok büyük bir ön yargı var. Biz de onların empati kurmalarını sağlamak istiyoruz. Özellikle genç yaşta olanlarda hiç empati yok ve ön yargı var. O ön yargıyı kırmak için bu projeyi yaptık. Biz çalıştıkça insanların da engellilere karşı bakış açısı değişiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru oluşturdu - Son Dakika

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