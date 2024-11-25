Öğrencilerden Kadına Şiddete Dur Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Öğrencilerden Kadına Şiddete Dur Çağrısı

Öğrencilerden Kadına Şiddete Dur Çağrısı

Van'ın Çaldıran ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kadına şiddete dur' demek için kameraların karşısına geçti.

25.11.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kadına şiddete dur' demek için kameraların karşısına geçti.

Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için film çektiler. Yaklaşık 6 dakika süren kısa filmde kadınların yaşadığı sıkıntıları anlatan öğrenciler, kadına şiddetin artık son bulmasını istediler. Film ile ilgili konuşan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şükrü Hurma, kadına şiddet denildiği zaman akla ilk olarak fiziksel şiddetin geldiğini ifade ederek, bunun psikolojik şiddetinin de olduğunu söyledi. Üniversite okuduğu yıllarda gerek kendi çevresindeki arkadaşların gerekse yaptığı çalışmalar ve izlediği haberlerde kadınların en çok muzdarip olduğu konular üzerine bir film çektiklerini belirten Hurma, "Senaryo gereği okulumuzda bir öğrencisi bu tarz durumlara maruz kalmış ve hiç kimseyle konuşmayıp her şeyi içine atmış. Resim yeteneği olan bu öğrencimiz, bunları resme dökmüş. Bizlerde bu resimleri gerçek hayatta canlandırarak kadınların en çok muzdarip olduğu durumları filme aktardık. Biz daha önce de Filistin için klip çekmiştik, şimdi de kadınlar için klip çektik. Bize 'bir kliple savaşı mı durduracaksınız? Bir kliple kadına şiddeti mi durduracaksınız?' Diyorlar. Bizler de bir kliple savaşın veya kadına şiddetin durmayacağını çok iyi biliyoruz ama bir öğretmen olarak kendi öğrencilerimde bir bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir klip hazırlama gereği duydum. Geçmişe müdahale edemem ama geleceği değiştirebilirim. Bu sebeple öğrencilerimde bir duyarlılık oluşturmak için bir klip çektik. Bizlere destek veren Okul Müdürümüz Melik Uzunay ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin çektiği filmi izlemek için 'caldiran15tsal' instagram sayfamızda bulabilirler" dedi.

Öğrenciler ise böyle bir klipte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, kadına şiddetin son bulmasını arzu ettiklerini söylediler. - VAN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kadına şiddet, Çaldıran, Sanat, Medya, Yerel, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Kadına Şiddete Dur Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Kadına Şiddete Dur Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.