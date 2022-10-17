Lise öğrencilerine motivasyon kampı - Son Dakika
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Lise öğrencilerine motivasyon kampı

17.10.2022 12:18
Lise öğrencilerine motivasyon kampı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin lise öğrencilerine yönelik sakin şehir Halfeti ilçesine düzenlediği Motivasyon kampına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin lise öğrencilerine yönelik sakin şehir Halfeti ilçesine düzenlediği Motivasyon kampına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim merkezindeki kurslara katılan öğrencilere yönelik motivasyon kampı düzenlendi. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen kampta öğrenciler Halfeti ilçesini görme fırsatını buldu. Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle ilçeye götürülen öğrenciler burada ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatını yakaladı. kampa katılan öğrencilere el sanatları konusunda eğitimler verildi. İki günlük kampa katılarak tarihi Halfeti ilçesini yakından görme fırsatı bulduklarını anlatan lise öğrencileri, gezinin düzenlenmesine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lise öğrencilerine motivasyon kampı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lise öğrencilerine motivasyon kampı - Son Dakika
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