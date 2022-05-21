Liseli arkadaşlar 44 yıl sonra bir araya geldi - Son Dakika
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Liseli arkadaşlar 44 yıl sonra bir araya geldi

21.05.2022 14:12
Liseli arkadaşlar 44 yıl sonra bir araya geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Kula Lisesi'nde 44 yıl önce mezun olan sınıf arkadaşları, mezun oldukları Kula'da bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim ve öğretime devam eden Kula Lisesi'nde 44 yıl önce mezun olan sınıf arkadaşları, mezun oldukları Kula'da bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde 1977-1978 eğitim öğretim yılında eski adıyla Kula Lisesi olan Yunus Emre Anadolu Lisesi'nden mezun olan edebiyat bölümü öğrencileri, 44 yıl sonra yine Kula'da bir araya geldi. Nurettin Yeşil ve Gülşen Yavaş'ın önderliğinde Kula'da bir araya gelen arkadaşlar, önce mezun oldukları okulu ziyaret edip anılarını tazeledikten sonra, Kula Kent Ormanı'na giderek uzun süre sohbet etti.

Uzun yıllardır lise arkadaşlarıyla bir araya gelmek istediklerini ve bunun anca bu yıla nasip olduğunu dile getiren Nurettin Yeşil, "1977-1978 eğitim öğretim yılında eski adıyla Kula Lisesi olan Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin edebiyat bölümünden mezun olmuştuk. Hayat şartları gereği mezun olmamızın ardından bir çoğumuz birbirleriyle bağlantıyı kopardı ve 44 yıldır neredeyse hiç görüşmemiştik. Bazı arkadaşlarımız, bu buluşma vesilesi ile 44 yıl sonra yeniden bir araya gelip sohbet etme imkanı buldu. Uzun yılların ardından yeniden bir araya gelmek hepimiz için ayrı bir mutluluk oldu. Hem mezun olduğumuz okulu gezip anılarımızı tazeleme fırsatı bulduk, hem de arkadaşlarımızla uzun süre sohbet imkanı bulduk. Eksiklerimiz olsa da tüm arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah bu buluşmaları sık sık yapıp birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Liseli arkadaşlar 44 yıl sonra bir araya geldi
Liseli arkadaşlar 44 yıl sonra bir araya geldi
Liseli arkadaşlar 44 yıl sonra bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Yunus Emre, Gülşen, Manisa, Yerel, Son Dakika

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