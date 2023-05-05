Londra'da taç giyecek olan İngiltere Kralı III. Charles'in tören hazırlıkları son buldu

Kraliçe Elizabeth'in Eylül 2022'de ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles'ın taç giyme töreni öncesi provalar tamamlandı. İngiltere'de iş yerleri, evler ve sokaklara Kral Charles'ın fotoğrafları asılırken, Buckingham Sarayı'nın çevresi de süslenerek tören için hazırlandı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Taç giyme töreni hazırlıkları çerçevesinde Westminster Katedrali, Big Ben Saat Kulesi ve Parlamento Binası kraliyet ailesini anmak için yansıtılan görüntülerle aydınlatıldı. Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

64 YILDIR VELİAHT OLARAK BEKLEDİĞİ TAHTA ÇIKACAK

Kral Charles, 64 yıl veliaht olarak beklediği tahta düzenlenen törenle yarın çıkacak. Kral, Buckingham Sarayı'ndan çıktıktan sonra kortejle yaklaşık 40 dakikalık bir yürüyüşün ardından Westminster Katedrali'ne ulaşacak ve burada yapılan törenle taç giyecek.