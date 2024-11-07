Lösemili Çocuklar Haftası'nda Sevgi Treni Kayseri'ye Ulaştı - Son Dakika
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Lösemili Çocuklar Haftası'nda Sevgi Treni Kayseri'ye Ulaştı

Lösemili Çocuklar Haftası\'nda Sevgi Treni Kayseri\'ye Ulaştı

LÖSEV tarafından düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar için özel olarak hazırlanan nostaljik sevgi treni Ankara'dan yola çıkarak Kayseri'ye ulaştı. Etkinlikler ve oyunlarla dolu bu unutulmaz yolculukta çocuklara moral verildi.

07.11.2024 21:54  Güncelleme: 22:03
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"2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası"nda iyileşmiş ve tedavisi devam eden lösemili çocuklara unutulmaz deneyimler yaşatmak için LÖSEV tarafından Ankara'dan yola çıkan nostaljik sevgi treni Kayseri'ye ulaştı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili çocukların hayallerinin peşinden koşmaya, onlara unutulmaz maceralar yaşatmaya devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Nostaljik Sevgi Treni vagonu; çocuklar için özel olarak hazırlanarak sevgi, umut ve iyilik dolu mücadelelerini temsilen "BizKazanacağız" brandasıyla kaplandı. Gönüllülerin, ailelerin, iyileşmiş gençlerin ve uğurlama bandosunun yoğun katılımla yolcu ettiği Lösemili Çocuklar Sevgi Treni, Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale'den sonra Kayseri'ye varıp çocukları indirdi. Vagon içinde, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için bir dizi etkinlik ve oyun düzenlendiği gibi, çocuklar Kayseri'ye vardıklarında da kendileri için organize edilen birbirinden özel etkinliklere katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da çocukları karşılayarak verdikleri kısa konserle unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren vakfın Kayseri İl Koordinatörü Sibel Kurşun, "Bu hafta çok coşkuluyuz. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz. Ankara'dan çocuklarımız geldi, onları coşkuyla karşıladık. Buradan alıp Nevşehir'e götüreceğiz. Kapadokya bölgesini gezdireceğiz. Sürprizler yaparak moral ve motivasyon gezisi düzenledik. Daha sonra çocuklarımızı Ankara'ya geri göndereceğiz. Toplam 31 çocuğumuz var" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lösemili Çocuklar Haftası'nda Sevgi Treni Kayseri'ye Ulaştı - Son Dakika

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