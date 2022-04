LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Yılmaz: "Çocuklarımızın ellerinden tutun" - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, Ramazan ayında lösemili çocuklar ve aileleri için çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızın ellerinden tutun" dedi.

"Ramazan bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla önce çocuklar iyileşsin" sloganı ile hasta çocukların iyileşmesi, ailelerine destek olunması için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), gönüllü ve bağışçıların destekleriyle hazırlanan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Koliler, Ramazan ayında ülkenin dört bir yanındaki lösemili çocuklar ve ailelerinin evlerine ulaştırılmaya başlandı. Kolilerin dağıtımının Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, Kastamonu'da lösemili çocuklar ve aileleri için LÖSEV pankartlarını kentin çeşitli noktalarına astı. Lösemili çocuklar ve aileleri için destek çağrısında bulunan Yılmaz, "Herkesi böylesine anlamlı bir zamanda ailelerimize destek olmaya, bir çocuğun elinden tutmaya davet ediyoruz" dedi.

"LÖSEV, fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak"

Ramazan ayında fitre ve zekatların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyleyen LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz, "Lösemili çocuklara destek olan LÖSEV, bu ramazanda çocuklara mutluluk hediye etmek için fitre ve zekatları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu çerçevede lösemili çocuklar ve ailelerine destek olmak isteyenler fitre ve zekat bağışında bulunup destek olabilirler. LÖSEV Ramazan ayı boyunca Türkiye birçok lösemili- kanserli, çocuk- yetişkin hasta ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine, içerisinde gıdadan hijyen malzemesine kadar pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolileri ulaştıracak. LÖSEV yıl içinde de her ay ailelerin evlerine kadar gıda paketleri ile temel ihtiyaçlarını ulaştırarak, maddi yardımlar sunuyor. Ramazan ayı boyunca iletilmek üzere birçok temel ihtiyacın yer aldığı koli seçeneklerinde kuru gıdadan et ve et ürünlerine kadar birçok çeşit bulunuyor. LÖSEV'e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere 'Ben de bir koli almak istiyorum' diyorsanız, detaylı bilgiye www.losev.org.tr sitesinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz" diye konuştu.

"Çocuklarımızın ellerinden tutun"

Lösemili çocukların ellerinden tutulmasını isteyen Yılmaz, "Mübarek Ramazan ayında ihtiyacı olan Lösemili Çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına verilmek üzere, doğal ve sağlıklı markaların ürünleri ile hazırlanan LÖSEV Gıda Paketlerini seçebilir, sipariş verebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınıza hastanemize ve sayıları her geçen gün artan 50 bini aşkın hastamızın evlerine kadar iletilecektir. Ramazanda bütün ailelerimizin sofralarını donatmak istiyoruz. Kolilerimizde lösemi ve kanserle mücadele eden bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Paylaşmanın, dayanışmanın arttığı Ramazan ayında da ailelerimizin yanındayız. Herkesi böylesine anlamlı bir zamanda ailelerimize destek olmaya, bir çocuğun elinden tutmaya davet ediyoruz. Çocuklarımızın ellerinden tutun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU