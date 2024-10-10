Lübnan'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Lübnan'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan 966 kişinin tahliye edileceğini duyurdu. Gemilere binişlerde öncelik yok.

10.10.2024 11:59
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün 966 kişi Lübnan'dan gemilerle tahliye ediliyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Mersin'den ayrılan iki gemi dün Beyrut'a ulaştı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık bin 900 Türk vatandaşı Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini beyan etti. Gemilerin Beyrut'a ulaşmasının ardından 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplam 966 kişi, bugün gemilerle Lübnan'dan tahliye ediliyor.

Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu tip haberlerin yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini zorlaştırdığına dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lübnan'dan 966 Türk Vatandaşı Tahliye Ediliyor - Son Dakika

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