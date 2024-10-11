Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Mersin'de alkışlarla karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Mersin'de alkışlarla karşılandı

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi ile Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları, Mersin'de yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

11.10.2024 00:24
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Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi ile Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları, Mersin'de yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının koordinesiyle İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün Deniz Kuvvetlerine ait iki gemi Lübnan'a gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar aynı zamanda bölgeye 300 ton insani yardım malzemesi de ulaştırdı. Talepte bulunan Lübnan'daki Türk vatandaşları, Beyrut Limanında gerekli kontrolleri yapılarak gemilere alındı.

Bugün yola çıkan gemilerden TCG Bayraktar, 558 yolucusuyla Mersin Limanı'na geldi.

Alkışlarla karşılandılar

Mersin Limanı'ndaki yolcu salonu çıkışında yakınları tarafından alkışlarla karşılanan Türk vatandaşları, Türkiye'de oldukları için çok mutlu olduklarını söylediler. Lübnan'daki durumun çok kötü olduğunu ifade eden Türk vatandaşları, kendilerini güvende hissetmedikleri için Türkiye'ye dönmeye kara verdiklerini ifade ettiler.

Yolcu salonu önünde, gemideki akrabalarının çıkmasını bekleyen yakınları ise tahliye işlemlerinden dolayı Türk yetkililerine teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

TCG Bayraktar, Denizcilik, Diplomasi, Savunma, Lübnan, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Mersin'de alkışlarla karşılandı - Son Dakika

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