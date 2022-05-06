Lüleburgaz Belediyesi, Halka 10 Bin Adet Fide Dağıttı - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait serada yetiştirdiği 10 bin adet domates, biber ve salatalık fidesini vatandaşa dağıttı. Fide dağıtımına ykatılan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait serada yetiştirdiği 10 bin adet fideyi halka dağıttı. Kongre Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Başkan Murat Gerenli, Başkan Yardımcıları Leyla Güncer, Kemal Pektaş, Gökhan Kaya Atay ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de yer aldı.

YARIM SAATTE TÜKENDİ

Geçtiğimiz yıl 2 bin adet fide dağıtan, vatandaştan gelen talep üzerine bu sene kapasiteyi 10 bin adete çıkaran Lüleburgaz Belediyesi'nin fidelerine ilgi yoğun oldu. 10 bin adet fide yarım saat içinde tükendi.

"AMACIMIZ ÇEVRE FARKINDALIĞI"

Fide dağıtımına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gerenli, amaçlarının çevre farkındalığı oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Gerenli, "Tarımsal üretimin öneminin arttığı bugünlerde komşularımıza Fide Bizden, Ürün Sizden diyerek seramızda yetiştirdiğimiz 10 bin adet fidenin dağıtımını gerçekleştirdik. Komşularımıza, çevre farkındalığı oluşturmayı hedeflediğimiz etkinliğimize olan ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.