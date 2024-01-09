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Lüleburgaz Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır

Lüleburgaz Belediyesi, beklenen kar yağışına bağlı buzlanmalara karşı önlem alarak ekiplerini hazır tutuyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 5 iş makinesi, 5 kamyon ve 20 personel, yolların açık kalabilmesi için tuzlama ve kar küreme çalışmaları için görev bekliyor.

Lüleburgaz Belediyesi Karla Mücadele İçin Hazır
09.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:44
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Lüleburgaz Belediyesi beklenen kar yağışına bağlı buzlanmalara karşı teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 5 iş makinesi, 5 kamyon ve 20 personel karla mücadele ve buzlanmaya karşı hazır bekliyor.

Lüleburgaz Belediyesi, bölgede beklenen kar yağışına bağlı oluşacak buzlanma riskine karşı ekiplerini hazırladı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle yolların açık kalabilmesi için 5 iş makinesi, 5 kamyon ve 20 personelle göreve hazır bekliyor.

Ekipler,yolların açık kalabilmesi için tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA
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