Luna\'nın Yeni Evi Bulundu

Eskişehir'de araç motoruna sıkışması sonucu sağ ayağını kaybeden ve tedavisi tamamlanan Luna isimli kediyi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hazal Ünlü sahiplendi.

Eskişehir'de 29 Ocak tarihinde bir aracın motor kaputu içine sıkışan ve vatandaşlarca fark edilen kedi müdahale edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz hayvanın sağ ön ayağının koptuğu fark edildi.

Bir veteriner kliniğine hayvan severlerce getirilen kedinin tedavisine başlandı. Burada kendisine Luna ismi verilen kedi, tedavileri tamamlandı. Sahiplendirmek istenen hayvan yararına oynanan tiyatro oyununda da rol alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hazal Ünlü, kediyi sahiplenmek istedi. Kediyi sahiplenmek için tedavisinin yapıldığı kliniğe giden, Ünlü Luna'yı kucağına aldığında duygu dolu anlar yaşadı.

"Bu süreçte onlarla kontrollü ilerleyeceğiz"

Luna'nın tedavisi hakkında konuşan, Veteriner Hekim Elif Başak Altay, "Luna 29 Ocak'ta bir araba motoruna sıkıştı. Hayvan severler, duydukları sesler sonrası Luna'yı olay yerine vardıklarında buldu. Bir ayağı olay yerinde komple kopmuştu. Diğer ayağı ise kopmaya yüzde 80 yakın bir pozisyondaydı. Hemen kliniğimizde acil durum müdahaleleri yapıldı. Çekilen röntgenlerde kemiklerinde kırık ve çıkıklar olduğu görüldü. Arka bacaklarında da minimal çatlaklar ve kırıklar mevcuttu. 64 günlük bir tedavimiz oldu. Bu süreç boyunca Luna bize hiç zorluk çıkartmadı. O kadar tatlı ve sakin bir kediydi. Kendisinin de çabasıyla şu an taburcu olacak. Tabii daha süreç hala bitmedi, biraz daha vaktimiz var ama Luna artık eve gitmek istiyor. Luna için herkes zaten ilk duydukları andan beri gelip görüp, destek olmak istediler Birkaç kişi daha onu sahiplenmek için başvurdu. Bir aile Luna'ya bakmak istiyor. Tabii bu süreçte onlarla kontrollü ilerleyeceğiz. Her hafta 2-3 günde bir irtibat kuracağız. Haftalık rutin kontrollerimizle birlikte umarım ailesine alışacak" dedi.

"O anda çok farklı bir bağ hissettim"

Luna'yı sahiplenen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hazal Ünlü, "Luna ile tiyatro sayesinde tanıştım. 2 ay önce Luna için bir bağış oyunu oynamıştık. Ben de Luna'nın nasıl bir hayvan olduğunu merak ettim, onu görmek istedim. O anda ameliyattan yeni çıkmıştı. Bir sevdim, o anda çok farklı bir bağ hissettim. Daha sonrasında ev arkadaşımla ve ekibimle konuştum, onu sahiplenmeye karar verdim. Şu konuda çok mutluyum, Luna'yı sadece ben sahiplenmedim. Hem tiyatro ekibim hem de ev arkadaşım ile çok güzel büyük bir aileye adım atmış oldu" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR