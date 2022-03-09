'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor

09.03.2022 17:49
'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME), güzergahı belirlenmiş 149 adet 'M' plakadan, ihtiyaç fazlası olan 82 plakanın 'S' plakaya dönüştürülebileceğini duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME), güzergahı belirlenmiş 149 adet 'M' plakadan, ihtiyaç fazlası olan 82 plakanın 'S' plakaya dönüştürülebileceğini duyurdu. Dönüşüm için başvuruların, 30 Nisan 2022 tarihine kadar Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı'na yapılması gerekiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (UKOME)'den yapılan açıklama şöyle:

"28/02/2022 tarih ve 2022-85 sayılı UKOME kararının tebliği: başlık; 6360 sayılı yasa öncesinde Balıkesir Belediyesinin (Mülga) 19.12.2006 tarih ve 1543 sayılı Encümen kararı ve Balıkesir İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda çalışma izni verilip, eski Mücavir olan sınırlarında bulunan mahallelerde faaliyet gösteren 149 adet güzergahı belirlenmiş olan "M" plakaların "S" plakaya dönüştürülmesi ile ilgili duyuru/tebliğ. 6360 sayılı yasa öncesinde, Balıkesir Belediyesi' nin (Mülga) 19/12/2006 tarih ve 1543 sayılı Encümen kararı ve Balıkesir İdare Mahkemesi kararları doğrultusunda çalışma izni verilip, Eski Mücavir alan sınırlarında bulunan mahallelerde faaliyet gösteren 149 adet güzergahı belirlenmiş olan "M" plakaların "S" plakaya dönüştürülmesi ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik rapor hazırlatılmıştır.Teknik rapor bağlamında, UKOME'nin 2022-85 sayılı kararı ile 15 (on beş) kırsal mahallede taşımacılık faaliyeti yapan toplu taşıma araçlarının, yapılan yolculuk hesaplamaları sonucunda yeterli talebin olmadığı, ancak; sanayi merkezlerinde bulunan fabrika/işçi sayılarında ki artış ve öğrenci sayılarındaki artış nedeniyle, işçi/öğrenci servisine ihtiyaç olduğu için ihtiyaç fazlası 82 "M" plaka toplu taşıma aracının, "S" plaka servis taşımacılığı yaparak, Merkez ilçelerimizde ihtiyaç olan okul/işçi servisi hizmetini karşılamaları uygun bulunmuştur. "M" plakalı araç kategorisinden "S" plakalı araç kategorisine, yaş ve kapasite şartlarına uymak şartıyla geçiş yapmak isteyenlere, 30.04.2022 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları ilan olunur." - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Trabzon'da toplu ulaşım ücretleri değişti Trabzon'da toplu ulaşım ücretleri değişti Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Selda Bağcan'dan Gülşen'e eleştiri geldi: Tasvip etmiyorum
17:39 Enes Ünal başarısıyla gururlandırdı! Yine ayın oyuncusu seçildi
17:30 Hamile kadın doktorun söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı! İkinci rahminden de hamile kaldı
17:22 Zelenski isyan etti: Hava sahasını kapatmazsanız, bu felaketten siz de sorumlu olacaksınız
17:15 Galatasaray'dan 13 hakem kararına tepki geldi: Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür
17:03 Tren istasyonunda herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çift, az kalsın linç ediliyordu
16:55 Son dakika: Akaryakıta bir zam daha! Benzin 21 lirayı, motorin ise 25 lirayı geçti
16:53 Barcelona'nın hocası Xavi itiraf etti: Kerem Aktürkoğlu beni şaşırttı
16:49 Gezici Araştırma'nın Şubat 2022 anketi açıklandı! Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekti
16:49 İstanbul'da yoğun kar yağışı alarmı! İşte önlem için uygulanacak kısıtlamaların tamamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 18:15:27. #1.12#
SON DAKİKA: 'M' plaklar 'S' plakaya dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement