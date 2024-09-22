Şehit Polisi Kızına Sürpriz Doğum Günü

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Ordu'nun Ünye ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Osman Bodur'un kızı Emine Bera'ya sürpriz doğum günü yapıldı.

2016 yılında Van'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşenen el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehir olan Osman Bodur'un kızı Emine Bera, ailesiyle beraber Ünye Şehir Stadı'nda oynanan Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasını izlemeye geldi. Maç sonrası şehidin kızına Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarıyor sürpriz yaptı. Stadyum odasına getirilen yaş pasta ile doğum günü kutlanan Emine Bera, mutluluğunu herkesle paylaşarak teşekkür etti.

Başkandan şehit kızına bilgisayar sözü

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, doğum günü pastasını kesen Emine Bera'nın yeni yaşını kutlayarak mutluluğuna ortak oldu. Başkan Tavlı, Emine Bera'ya doğum günü hediyesi olarak bilgisayar sözü verdi. - ORDU