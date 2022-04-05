Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret

05.04.2022 17:14
Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirterek, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkileri daha da yukarılara taşıyacaklarını söyledi.

Son yıllarda Macaristan ile Kayseri arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Macaristan hem ticari anlamda hem kültürel olarak kendimize yakın hissettiğimiz ülkelerden bir tanesi. Kayseri'den Macaristan'a ihracat yapan 20 civarında üyemiz var. Kayseri olarak 2021 yılında bir önceki yıla göre ihracatımızı yüzde 80 oranında artırmış durumdayız. Yüzde 60 civarında da ithalatımız var. İnşallah karşılıklı ilişkilerin daha da ileri taşınması ile ticaret hacmimize olumlu yansıyacağına inanıyorum. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Büyükelçi ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür eden Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Macaristan'ın yatırım açısından avantajlarından bahsetti. Macaristan'la iş yapmak isteyen firmalara her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Büyükelçi Matis, Kayseri'den ülkelerine yatırım beklediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret
Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret - Son Dakika


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