Macaristan'da Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Sema Gösterisi İlgi Gördü - Son Dakika
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Macaristan'da Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Sema Gösterisi İlgi Gördü

Macaristan'da düzenlenen '2024 Türk-Macar Kültür Yılı' etkinlikleri kapsamında Pécs ve Budapeşte şehirlerinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra edilen sema gösterisi büyük ilgi gördü. Macar sanatseverler, ney, kudüm ve ut gibi enstrümanların eşlik ettiği ve semazenlerin özel bir koreografi icra ettikleri semaya yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler, Türk tarihinin ve tasavvuf kültürünün önemli unsurlarını Macar halkına tanıtmayı amaçlamaktadır.

11.06.2024 15:16
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Macaristan'da "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Pécs ve Budapeşte şehirlerinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra edilen sema gösterisi ilgi gördü.

Macaristan'da "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" etkinlikleri düzenleniyor. "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" çerçevesinde tarihi kültürel mirasın bulunduğu Pécs ve Budapeşte şehirleri, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra edilen sema gösterisine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin eşgüdümünde icra edilen Kültür Yılı programı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçıları Türk tarihinin ve tasavvuf kültürünün önemli unsurlarından birini Macar halkının beğenisine sundu.

Macaristan'da 9 Haziran'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimlerin neden olduğu yoğun gündeme rağmen Macar sanatseverler, Manevi olgunluğa doğru bir iç yolculuğu temsil eden, ney, kudüm ve ut gibi enstrümanların eşlik ettiği ve semazenlerin özel bir koreografi icra ettikleri semaya büyük ilgi gösterdi.

Pécs şehrinde etkinliklere büyük ilgi

Mevlevilik kültürünün temel mesajlarının seyirciye aktarıldığı bu tasavvufi tören, her iki şehirdeki ulusal dans tiyatrolarında sahnelendi. Başkent Budapeşte'ye ek olarak, İdris Baba Türbesi, Yakovalı Hasan Cami ve Gazi Kasım Paşa Camisi gibi önemli Osmanlı kültürel miras unsurlarının bulunduğu Pécs şehri kültürel ve manevi değerlerimizin Macar halkına tanıtılması bakımından özellikle tercih edildi. Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nu Macaristan'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Etkinliklere, üst düzey bürokratlar, yerel yöneticiler, kordiplomatik mensupları ile Macar kültür, sanat, akademi ve medya çevrelerinden önemli isimler iştirak etti. Budapeşte'deki etkinlikte ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, izleyicilerin Hazreti Mevlana ve Mevlevilik kültürü hakkındaki sorularını cevapladı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Macaristan'da Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Sema Gösterisi İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Macaristan'da Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Sema Gösterisi İlgi Gördü - Son Dakika
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