Macron'dan Lübnan'a Dayanışma Mesajı

09.04.2026 05:52
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı ve ateşkesin korunması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin içeriğine değinen Macron, "İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında Fransa'nın Lübnan'la tam dayanışma içinde olduğunu ifade ettim. Bu saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.

"Lübnan'a yönelik saldırılar ateşkese yönelik tehdit"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yeni varılan ateşkesin sürdürülebilirliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Macron, "Lübnan, varılan ateşkesin kapsamına tam olarak dahil edilmelidir" çağrısında bulundu. Macron, görüşmede Lübnan'ın toprak bütünlüğünün korunması, Lübnan makamlarının ülkenin egemenliğini koruma çabaları ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik desteklerini yinelediğini aktardı. - PARİS

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Fransa, Lübnan, İsrail, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 06:34:32. #7.12#
