Maden İşçileri Ankara'ya Yürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Maden İşçileri Ankara'ya Yürüyor

Nallıhan'daki maden işçileri özelleştirmeye karşı Hazine Bakanlığı'na yürüyüş başlattı.

28.11.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme karşıtı eyleme devam eden enerji ve maden işçileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüş başlatma kararı aldı.

Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirmeye karşı eylem yapan maden işçileri, 9'uncu günde Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN-İŞ) Genel Başkanı Nurettin Akçul, özelleştirmenin iptal edilmemesi üzerine Maliye ve Hazine Bakanlığı'na kadar yürüyeceklerini dile getirdi. Akçul, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ve varlık satışı kararı alınmasına karşı 9 gündür mücadele verdiklerini belirterek, "20 Kasım Çarşamba gününden bu yana yer altında bulunan 500 madencimiz kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, bizler de varlık satışına karşı sesimizi duyurmak için Ankara'ya yürüyoruz" diye konuştu.

"Bakanlık yetkilileri şartnamede düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler"

Akçul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Bakanlık yetkilileri ile iki gün önce yapılan görüşmede özelleştirmeye neden karşı olduklarını ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla aktardıklarını söyleyerek, "Dün Bakanlık yetkilileri bizleri arayarak taleplerimizi dikkate aldıklarını, bu doğrultuda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler. Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle işçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara'ya Maliye ve Hazine Bakanlığı'na gidiyoruz" dedi.

Akçul, alınan varlık satışı ve özelleştirme kararından acilen dönülmesi gerektiğini kaydederek, "Bu bir hak mücadelesidir. İşçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çayırhan, Nallıhan, Politika, Ekonomi, Maliye, ankara, Yerel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maden İşçileri Ankara'ya Yürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:43:40. #1.11#
SON DAKİKA: Maden İşçileri Ankara'ya Yürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.