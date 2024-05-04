Maden işçileri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Maden işçileri son yolculuğuna uğurlandı

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Erzincan İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkarılan iki işçi son yolculuğuna uğurlandı. İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazeleri toprağa verildi.

04.05.2024 17:15  Güncelleme: 17:24
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Maden işçileri son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN - Erzincan İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkarılan iki işçi son yolculuğuna uğurlandı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazeleri toprağa verildi.

Hastane morgundan alınan cenazeler, İliç'teki Yusuf Ziya Demir Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrasında Çimen ve Öz'ün cenazeleri ilçe mezarlığına götürüldü. Ardından cenazeler gözyaşları arasında defnedildi.

13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazelerinin toprağa verilmesinin ardından acılı aileler taziyeleri kabul ettiler.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın ve 19 Nisan'da Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

Maden işçileri son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maden işçileri son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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