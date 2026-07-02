Madımak Katliamı'nda 33. Yıl Anması - Son Dakika
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Madımak Katliamı'nda 33. Yıl Anması

02.07.2026 17:33
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Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılı, Burhaniye'de düzenlenen törenle anıldı. Toplum hafızayı canlı tutuyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te öldürülen 33 aydın ve sanatçı Burhaniye'de anıldı.

Burhaniye Alevi Kültür Derneği ile Halk İnisiyatifi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda basın açıklamasını yapan Burhaniye Alevi Kültür Derneği'nden Timur Doğan, "33 canımızı yitirdiğimiz 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılında, içimizdeki ateş yanmaya devam ediyor" dedi.

Madımak Katliamı'nı unutmayacaklarını söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Katliamı unutmadık, unutmayacağız. Gerek ülke olarak gerekse küresel ölçekte zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte ayakta durabilmemizi, Alevi kurumlarının 35 yıllık örgütlülük birikimine borçluyuz. Her şeyin çok hızlı gündem olabildiği, gündemlerin de aynı hızla değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de haklı taleplerimizi haykırmak ve bunları kazanıma dönüştürebilmek için eskisinden çok daha fazla çabaya ihtiyaç var. Biz Aleviler, Madımak Katliamı'nın 33. yılında haklı taleplerimizi bir kez daha haykırıyoruz, Madımak 'Utanç Müzesi' olsun, adalet arayışımız karşılık bulsun. Zorunlu din dersleri kaldırılsın. Laik, bilimsel eğitim modeli esas alınsın. Eşit yurttaşlık talebimiz karşılık bulsun. Cemevleri ibadethane statüsünde kabul edilsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Madımak Katliamı'nda 33. Yıl Anması - Son Dakika

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