Madımak Katliamında Katledilen Aydınlar, Samsun'da Anıldı: "Unutmak; Asım Bezirci'nin Kalemine, Hasret Gültekin'in Bağlamasına, Nesimi Çimen'in... - Son Dakika
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Madımak Katliamında Katledilen Aydınlar, Samsun'da Anıldı: "Unutmak; Asım Bezirci'nin Kalemine, Hasret Gültekin'in Bağlamasına, Nesimi Çimen'in...

01.07.2022 13:24

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi; Madımak Katliamı’nın 29. yılında anma etkinliği düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın da katıldığı anmada konuşan dernek şube başkanı Cem Sultan Ermiş, “Unutmak en başta inancımıza, direncimize, bilincimize ve bu uğurda bedel ödeyen Kerbela'dan Şeyh Bedrettin'e, Pir Sultan'a ve bugüne kadar, hak ve hakikat mücadelesinde inançları uğruna bedel ödeyenlere ihanettir. Unutmak; Asım Bezirci'nin kalemine, Hasret Gültekin'in bağlamasına, Nesimi Çimen'in curasına, Asuman Sivri'nin Semahına, Koray Kaya'nın düşlerine ihanettir” dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi; Madımak Katliamı'nın 29. yılında anma etkinliği düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın da katıldığı anmada konuşan dernek şube başkanı Cem Sultan Ermiş, "Unutmak en başta inancımıza, direncimize, bilincimize ve bu uğurda bedel ödeyen Kerbela'dan Şeyh Bedrettin'e, Pir Sultan'a ve bugüne kadar, hak ve hakikat mücadelesinde inançları uğruna bedel ödeyenlere ihanettir. Unutmak; Asım Bezirci'nin kalemine, Hasret Gültekin'in bağlamasına, Nesimi Çimen'in curasına, Asuman Sivri'nin Semahına, Koray Kaya'nın düşlerine ihanettir" dedi.

2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılarak ikisi otel görevlisi 33'ü aydın, 35 kişinin katledilmesinin üzerinden 29 yıl geçti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi, dün akşam, İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da katıldı. Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, şunları söyledi:

"Katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Katliamın hesabı verilmemiş, arkasındaki gerçek sorumlular açığa çıkarılmamış, göstermelik davalar açılsa da adalet yerine getirilmemiştir. Bilinçli olarak uzatılan davalar zaman aşımına uğratılmış, tutuklu olanlar dahi serbest bırakılmıştır. Aranan sanıklar yönünden devam eden mahkeme süreci de önceki süreçlere benzer bir şekilde devam etmekte, adeta Alevi toplumunun sabrı zorlanmaktadır. Madımak katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz ve olamaz.

Egemenler, son dönemde daha da saldırganlaşmışlardır. AKP iktidarı, her geçen gün kan kaybetmektedir. Aleviler olarak bir kez daha diyoruz ki cemevlerimiz, Alevilerin ibadethanesi olarak bir an önce kabul edilmelidir. Her türlü ayrımcılık son bulmalıdır. Alevi köylerine cami yapılmasından vazgeçilmeli, her türlü asimilasyon politikasından vazgeçilmelidir. Madımak Oteli, tartışmasız 'Utanç Müzesi' olmalıdır.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki… bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün iktidarlar, baskı, şiddet, tutuklama, inkar, imha, asimilasyon buna benzer bütün yöntemleri denediler. Denenmemiş bir tek yol kaldı o da barış. Biz Aleviler, kimsenin inancından, kimliğinden, dilinden, kültüründen, cinsiyetinden dolayı ötekileştirilmediği, horlanmadığı, öldürülmediği; herkesin barış içinde bir arada kardeşçe yaşadığı, hakça bölüşümün esas alındığı, savaşların ve sömürünün son bulduğu kısacası inancımızda 'Rızalık Şehri' olarak tarif edilen bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu dünyayı bütün ötekiler ile birlikte inşa edeceğiz. Haramilerin saltanatını er ya da geç ama mutlaka yıkacağız. Katliamların hesabını mutlaka soracağız.

Bu ülkeyi ve bu dünyayı yaşanır kılmak biz insanların elindedir. Bu gerçeği her yerde ve her alanda haykırmaya devam edeceğiz. Değil 29 yıl, 29 asır da geçse Madımak katliamını ve diğer işlenmiş insanlık suçlarını unutmayacağız. Değerli canlar, gelin hep birlikte, katliamın 29. yılında mücadelemizi daha da yükselterek, tüm saldırılara karşı Madımak Katliamında yitirdiğimiz Canlarımızı unutturmak isteyenlere karşı gereken cevabı hep birlikte verelim.

Unutmak, en başta inancımıza, direncimize, bilincimize ve bu uğurda bedel ödeyen, Kerbela'dan Şeyh Bedrettin'e, Pir Sultan'a ve bugüne kadar, hak ve hakikat mücadelesinde inançları uğruna bedel ödeyenlere ihanettir. Unutmak; Asım Bezirci'nin kalemine, Hasret Gültekin'in bağlamasına, Nesimi Çimen'in curasına, Asuman Sivri'nin Semahına, Koray Kaya'nın düşlerine ihanettir. Gelin canlar bir olalım, Sivas'ın ışığı sönmeyecek."

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Kaynak: ANKA

Hasret Gültekin, Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madımak Katliamında Katledilen Aydınlar, Samsun'da Anıldı: 'Unutmak; Asım Bezirci'nin Kalemine, Hasret Gültekin'in Bağlamasına, Nesimi Çimen'in... - Son Dakika

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