Mado'nun sahibinin Çin radyosuna yaptığı açıklamalar tepki çekti - Son Dakika

Çin'deki yatırımlarının zarar göreceği gerekçesiyle Uygurlara salon vermediği iddia edilen, "Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim" ifadelerini kullandığı ortaya çıkan Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'a tepki yağdı.

Çin'deki yatırımlarının zarar göreceği gerekçesiyle Uygurlara salon vermeyen Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, Çin devlet radyosu CRI'nın Türkçe servisine konuştu. Çin'le ilgili ümidinin çok yüksek olduğunu ve Çin'de bir cep üretim tesisi kurmayı planladıklarını anlatan Kanbur, "Her Çinliye bir liralık dondurma satsam yeter" dedi.

Kanbur, Çin'in küresel rekabetteki yeri ve siyasi durumuyla ilgili olarak da, "Çin'i tebrik ediyorum. Hem milliyetçi bir toplum hem de sessiz bir şekilde yol almaya çalışıyor. Kim ne derse desin dinlemiyor. 'Benim hedefim gitmek' diyor. 'İstikametim önde yürümek' diyor. Sakin ve kendini her resimde her sokakta görmek istiyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Gittiğim yerde kendi bayrağımı, resmimi ve dondurmamı görmek istiyorum. Bu bir vizyon işidir. Çin gelecekte dünyanın bir numarası olma yolunda. Bugün Çin'in dünyada girmediği bir nokta var mı? Arabistan'dan Amerika'ya her yerde Çin aktif şekilde hareket ediyor. Teknoloji ve birçok konuda Çin önde ilerliyor" diye konuştu.

"Ben Çinliyim"

Çin'de 5 yıl içinde bin Mado şubesi hedefleri olduğunu söyleyen Kanbur, "Yiwu şehrinde açılış yapılırken eğlenceli bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı beni makamına davet etti. Güzel bir törenle karşılandık. Yanımdaki müdürüme heyete benim nereli olduğumu sormasını istedim. Üç defa 'Ben nereliyim?' diye sordum. Şaşırdılar. 'Ben Çinliyim' dedim. Ne demek istediğimi sordular. 'İnsanın iki vatanı olur' diye açıkladım. 'Biri doğduğu bir de doyduğu yer'. 'Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim'. Onlar da o zaman 'biz de Kahramanmaraşlıyız' dediler."

Kanbur, tepkiye yol açan sözleriyle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi ancak henüz açıklama yapmadı. - ANKARA