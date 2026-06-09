Maersk'in İsrail'e Silah Taşıdığı İddiası

Sivil toplum kuruluşları Oxfam Danimarka ve Filistin Gençlik Hareketi'nin raporunda, Danimarka merkezli Maersk şirketinin İsrail'e mermi ve bomba parçaları dahil kritik askeri bileşenler taşıdığı belirtilerek, şirketin Ekim 2023-Temmuz 2025 döneminde 1,42 milyon kilogramdan fazla mermi çekirdeği ve pirinç kovan parçası sevk ettiği aktarıldı.

Sivil toplum kuruluşları Oxfam Danimarka ve Filistin Gençlik Hareketi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İki kuruluş tarafından yayınlanan rapora göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah veya mühimmat taşımama politikasını sürdürdüğünü açıklayan Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk'in sevkiyatlarını ortaya çıkardı. Raporda, Maersk şirketinin İsrail'e mermi ve bomba parçaları dahil kritik askeri bileşenler taşıdığı aktarıldı.

"Rapor, Maersk'in İsrail'in askeri kapasitesinin sürdürülmesinde kritik rol oynadığını gösteriyor"

Sivil toplum kuruluşları Oxfam Danimarka ve Filistin Gençlik Hareketi dikkat çekici bir rapor yayımladı. İki kuruluşun yayımladığı rapora göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah veya mühimmat taşımama politikası izlediğini açıklayan Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk'in sevkiyatları incelendi. Raporda, Maersk'in İsrail'e mermi ve bomba parçaları dahil olmak üzere kritik askeri bileşenler taşıdığı öne sürüldü.

Filistin Gençlik Hareketi içinde yer alan aktivist ve araştırmacı Nadya Tannous, "Deliller Maersk'in kamuya açık iddialarını doğrudan sorguluyor. Mermi çekirdekleri ve pirinç kovan bileşenleri, bomba gövdeleri ve havan parçaları sıradan ürünler değildir. Bunlar, İsrail'in soykırımında kullanılan silah sistemlerinin parçalarıdır ve on binlerce Filistinlinin öldürüldüğü süreçte kullanılmıştır. Rapor, Maersk'in taşımacılık faaliyetlerinin İsrail'in askeri kapasitesinin sürdürülmesinde kritik rol oynadığını gösteriyor" dedi.

İsrail'e 1,42 milyon kilogramdan fazla mermi çekirdeği ve pirinç kovan parçaları taşıdı

Raporda, Ekim 2023 - Temmuz 2025 arasında Maersk, İsrail'e 1,42 milyon kilogramdan fazla mermi çekirdeği ve pirinç kovan parçaları sevk etti. Bu malzemelerin, İsrail'in 5.56 mm ve 7.62 mm mühimmat üretiminde kullanıldığı; Gazze'de İsrail keskin nişancıları ve tanklara monte makineli tüfekler tarafından kullanıldığı doğrulandı.

Rapora göre; Ekim 2023 - Haziran 2024 arasında ise toplamda 1,1 milyon kilogramdan fazla olan en az bin 996 bomba gövdesi İsrail'e taşındı. Bunlar arasında MK-84 gövdeleri, MPR serisi gövdeler ve alüminyum tozu bulunuyor. MK-80 ve MPR serisi bombaların Gazze'de yaygın şekilde kullanıldığı belirtildi. Kasım 2023 - Temmuz 2024 arasında Maersk, İsrail'e yaklaşık 40 bin kilogram olan kritik 120 mm havan bileşeni taşıdı. - KOPENHAG