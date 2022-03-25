Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı - Son Dakika
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Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı

25.03.2022 11:28
Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir vatandaş arabaların altı vuran yol ortasındaki kaya parçasını kazma-kürekle kıramayınca, ateş yakıp su dökerek kırmayı başardı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir vatandaş arabaların altı vuran yol ortasındaki kaya parçasını kazma-kürekle kıramayınca, ateş yakıp su dökerek kırmayı başardı.

Vezirköprü Bahçesaray Mahallesi Kuzualan Sokağa giden yolda bulunan kaya parçası arabaların altına zarar vermeye başlayınca Tahsin Özmarun isimli vatandaş kayayı kırmak istedi. Fakat kazma-kürekle kayayı kıramayan Tahsin Özmarun, ilginç bir yönteme başvurdu. Kaya üzerinde ateş yakan vatandaş, onu iyice ısıttı. Daha sonra kızgın kayaya su döktü. Dökülen suyun etkisiyle genleşen kaya parçası, vatandaş tarafından kolayca kırıldı.

Yoldaki engeli kaldıran vatandaş, araçların güvenli geçmesini sağladı. - SAMSUN

Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı
Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı
Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı
Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı

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Vezirköprü, Samsun, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı - Son Dakika


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