Mahmut Arıkan: Adalet 8 Milyar İnsan İçin Önceliğimiz
Mahmut Arıkan: Adalet 8 Milyar İnsan İçin Önceliğimiz

Mahmut Arıkan: Adalet 8 Milyar İnsan İçin Önceliğimiz
13.08.2025 13:10
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, 'Kardeşlik Buluşması'nda adalet vurgusu yaptı, işsizlik sorunu ele alındı.

Sakarya'da, partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kardeşlik Buluşması' programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Yüzde 95 ile iktidara gelsek dahi yüzde 5'in hakkını savunmak birinci önceliğimiz olacak. Zorlukların farkındayız, umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. 8 milyar insan için adaleti sağlayacağız" dedi.

Selçuklu dönemindeki 'toy' geleneğini bugün kardeşlik buluşmalarıyla yaşattıklarını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Arıkan, zamanın değiştiğini, şehirlerin büyüdüğünü, insanlar betonların, ekranların, teknolojinin arasında kaybolduğunu dile getirdi. Bölgede oynanan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini de aktaran Arıkan, "Kardeşlerimizle bir araya gelmeli, dağılanı toparlamalıyız" dedi. Programda Arıkan'a, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Adnan Simit de eşlik etti.

Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan'ın 'Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya' idealini hatırlatan Arıkan, iktidara geldiklerinde ülkeyi, insanları, umudu, ekmeği ve adaleti özgürleştireceklerini söyledi. "Gazze özgür olmadan biz özgürlükten bahsedemeyiz" diyen Arıkan, "Yüzde 95 ile iktidara gelsek dahi yüzde 5'in hakkını savunmak birinci önceliğimiz olacak. Zorlukların farkındayız, umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. 8 milyar insan için adaleti sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, orman yangınından etkilenen Geyve ilçesinin Bayat mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada işsizliğin geldiği boyuta dikkat çeken Arıkan, üniversite mezunu 5 milyon gencin, iş bulamayarak, 'ev genci' konumuna düştüğünü vurguladı. Bir iş insanının, 'vasıfsız işçi' statüsünde iş bulabilmek için diplomasını saklamak zorunda kalan makine mühendisi örneğini kendisine aktardığını dile getiren Arıkan, "Geçen bir iş adamı anlatıyor. 'İş görüşmesine bir genç geldi. Ne iş olsa yaparım dedi. Ama oturmasına, kalkmasına, konuşmasına baktım, çocukta bir kabiliyet var. Kendisine, vasıfsız elemanım diyorsun ama vasıfsız iş zordur. Gerçekten yapabilir misin?' deyince, genç çözülüyor. 'Söyleyemeyecektim ama sordunuz, söyleyeyim' diyor. 'Ben makine mühendisiyim. Makine mühendisi olarak gelseydim, bana iş vermeyecektiniz. Yani mühendise ihtiyacım yok deyip gönderecektiniz. Diplomamı saklamak zorunda kaldım. Ben vasıfsız bir eleman olarak sizden iş istiyorum demek zorunda kaldım' diyor. Türkiye bunu hak etmiyor. O gençler bunu hak etmiyor" şeklinde anlattı.

Konuşmasının sonunda vatandaşların 'Sahte diplomalar da var' sözlerine Arıkan, gülümseyerek, "Var mı, burada da satılıyor mu?" diye karşılık verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, sakarya, Yerel

Son Dakika Yerel Mahmut Arıkan: Adalet 8 Milyar İnsan İçin Önceliğimiz - Son Dakika

11:58
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan: Adalet 8 Milyar İnsan İçin Önceliğimiz - Son Dakika
