Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı

29.06.2022 00:57
Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı

Bartın'da sağanak yağmur sonrası sular altında kalan apartmanda mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişirken, bodrum katında bulunan yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bartın'da sağanak yağmur sonrası sular altında kalan apartmanda mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişirken, bodrum katında bulunan yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti. Irmaklarda yaklaşık 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi şehir merkezini nehre dönüştürürken bazı apartmanların zemin katlarını su bastı. Kemer Köprü Bülent Ecevit Bulvarı'nda bulunan çoğu apartman çevresinin suyla kaplanması nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

Öte yandan ardiye kısmında yavru kedilerin de bulunduğunun ihbarı üzerine çalışan itfaiye ekipleri, kedileri boğulmaktan son anda kurtardı. Sırılsıklam ıslanan yavru kedilerin annelerini arayan ekipler daha sonra bakımları için kuruma getirdi.

Diğer yandan kent genelinde su seviyesinin giderek yükselmesinin ardından sıkıntılı bölgelerde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar polis ekipleri tarafından megafonla uyarılarak tahliye ediliyor. - BARTIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bartın, Kemer, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika
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