Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada

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Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Tehlikeli anlar kameraya yansırken, olayda neyse ki korkulan olmadı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. Makas atan sürücüyü gören diğer vatandaşlar, selektör ile uyarsa da umursamaz sürücü uyarıları dinlemedi. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü, amatör kamera ile kaydedildi.

18.05.2024 10:10
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Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Tehlikeli anlar kameraya yansırken, olayda neyse ki korkulan olmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. 16 AKR plakalı otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlemeye başladı. Makas atan sürücüyü gören diğer vatandaşlar, selektör ile uyarsa da umursamaz sürücü uyarıları dinlemedi. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü, amatör kamera ile kaydedildi.

Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada - Son Dakika

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