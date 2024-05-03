Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova'da konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova'da konser verdi

Malatya 2\'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova\'da konser verdi

Malatya'dan gelen askeri bando, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlediği konserde Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen Türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi şarkı ve marşları seslendirdi. Konser, Yüksekovalılardan yoğun ilgi gördü.

03.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde verilen konser yoğun ilgi gördü.

Malatya'dan gelen askeri bando, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlediği konserde Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen Türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi şarkı ve marşları seslendirdi. 25 kişilik bando takımının verdiği konser, Yüksekovalılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova'mızda güzel bir konser verdi. Düzenlenen konsere ise yoğun bir ilgi vardı. Bizlere bu güzel günü yaşatan bando takımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü sınavlar öncesi böyle bir konserin olması öğrencilerimize özelikle iyi geldi. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde ilçemizde güzel etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Düzenlenen programa Tankçı Kurmay Albay Tarık Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İsmail Acık, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda asker ile polis katıldı.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz tarafından bando takımı şefi Albay Hakan Çetin'e bayrak hediye etmesiyle konser son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Çanakkale, Gençlik, Hakkari, Malatya, Sakarya, Yemen, Spor, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova'da konser verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Ali Koç’tan TFF Başkanı Büyükekşi’ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'ye FETÖ suçlaması: 2 telefonunuzdan da ByLock çıktı
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
14:55 CHP lideri Özel’den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü CHP lideri Özel'den boş koltuk yorumu: Sorun iadeiziyaret adımıyla çözüldü
14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
16:12 Ali Koç, Mehmet Büyükekşi’yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar Ali Koç, Mehmet Büyükekşi'yi canlı yayında fena bombaladı: Arkanızdan sövüyorlar
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
15:42 Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında Vatandaş hayır simidi dağıttı Polis kalkanını tekmeleyen fenomen gözaltında! Vatandaş hayır simidi dağıttı
14:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini yok farz edip İsrail ile ticareti kapattık
14:15 1 Mayıs’ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı 1 Mayıs'ta polise damacanayla vuran kadın da gözaltına alındı
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 16:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova'da konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement