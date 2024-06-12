Malatya Bakırcılar Çarşısı İnşaatında İşçilerin Maaşları Ödenmeden İşten Çıkarılması

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(MALATYA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve yeniden yapımı devam eden Malatya Bakırcılar Çarşısı inşaatında çalışan 130 işçi, iki aylık maaşları ödenmeden işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

Malatya'da Bakırcılar Çarşı inşaatı işini yapan yüklenici firmada çalışan 130 işçi, işveren tarafından iki aylık ücretleri ödenmeden işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, sosyal medyadan eyleme ilişkin video paylaştı. İşten çıkarılanlar adına konuşan bir işçi, şunları söyledi:

"Biz Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda LEDA Gruba 60-70 gündür çalışmaktayız. Basına ve kamuoyuna sesimizi duyurmak için bu eylemi gerçekleştiriyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Ta ki paramızı, haklarımızı tamamen alana kadar. Tüm girişimlerimizi boşa çıkaran firma yetkililerine sesleniyoruz. Haklarımızı verin, biz bayramımızı huzurlu geçirelim. Her türlü yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bunca insanı kimsenin perişan etmeye hakkı yoktur."

Açıklamanın ardından işçiler "İnşaat işçisi köle değildir" diyerek slogan attı.