Güvenlik görevlilerinden örnek davranış - Son Dakika
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Güvenlik görevlilerinden örnek davranış

31.07.2022 14:52
Güvenlik görevlilerinden örnek davranış

Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan personeller, son bir hafta içerisinde unutulan ve kaybolan çanta, altın, para, cüzdan, cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı bularak sahiplerine teslim etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan personeller, son bir hafta içerisinde unutulan ve kaybolan çanta, altın, para, cüzdan, cep telefonu ve bir adet dizüstü bilgisayarı bularak sahiplerine teslim etti.

Ayrıca, 2 gündür ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilen ve aranan 13 yaşındaki Muharrem Ali Karaman isimli çocuk da yine Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından bulunarak, emniyet mensuplarına teslim edildi.

Son bir hafta içerisinde Orduzu Tabiat Parkı'nda bulunan cüzdan ve içerisindeki yüklü miktardaki ziynet eşyası ile para, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda bulunan 1 adet cep telefonu, MAŞTİ 12 numaralı peron karşısında oturma grubunda diz üstü bilgisayar, güvenlik görevlileri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan 2 gündür kayıp olduğu belirtilen Muharrem Ali Karaman isimli 13 yaşındaki çocuk ise Abdullah Gül Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından bulunarak, ailesinin rahat bir nefes almasını sağladılar. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Ali Karaman, Malatya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvenlik görevlilerinden örnek davranış - Son Dakika

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