Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği

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Kurban Bayramı'nın birinci gününde Malatya Canlı Hayvan Pazarın'da hareketlilik yaşanıyor.

Kurban ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, Canlı Hayvan Pazarı'nda sıkı pazarlıklarla kurbanlarını alıyor. Büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı pazarda fiyatların biraz daha düşmesi umuduyla ilk gün pazara gelen vatandaşlar aldıkları kurbanlıklarını pazarda bulunan kesimhanelerde yada kendi yerlerine götürerek kesim işlemlerini gerçekleştiriyor.

Polis ekiplerinin de dolandırıcılıklara karşı teyakkuzda olduğu pazarda bazı üreticiler getirdikleri tüm hayvanları satarken bazıları ise henüz istedikleri satışa ulaşamadıklarını söyledi. Fiyatların fazla düşmediği Pazarda kurbanlıkları satışa getiren besicilerden bazıları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Önceki bayramlara göre bu bayram Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştiricilerle ilgilenmediğini ve temizliğe önem vermediğini öne süren bazı yetiştiriciler bu durumdan dolayı tepkilerini dile getirdiler. - MALATYA