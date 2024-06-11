Malatya Çarşısı Esnafı Yıkılan İş Yerlerinin Yeniden Yapılmasını İstiyor - Son Dakika
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Malatya Çarşısı Esnafı Yıkılan İş Yerlerinin Yeniden Yapılmasını İstiyor

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Malatya çarşısı esnafı, depremde yıkılan iş yerlerinin yeniden yapılması sürecinde yaşanan belirsizliğe tepki gösterdi. Esnaf, ekmek teknelerinin ortadan kaldırılmasının çarşı esnafını olumsuz etkilediğini ve iş yerlerinin ivedilikle yapılmasını talep etti.

11.06.2024 16:49
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(MALATYA) - Malatya çarşısı esnafı, depremde yıkılan iş yerlerinin yeniden yapılması sürecinde yaşanan belirsizliğe tepki gösterdi. Esnaf adına konuşan Mehmet Bak, "Bizler çarşı esnafı olarak ekmeğimizin ve ekmek teknemizin peşindeyiz. Bir gece vakti, birilerinin rantı uğruna, oldu bittiye getirilerek ekmek teknemizin ortadan kaldırılması depremde ağır yara almış çarşı esnafını diri diri gömmekten başka bir şey değildir" dedi.

Malatya çarşısı esnafı, 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan iş yerlerinin yeniden yapılması sürecinde yaşanan belirsizliğe tepki gösterdi.

Çarşı esnafı Mehmet Bak, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün burada toplanmamızın sebebi nesillerdir bu çarşıda esnaf olan bizlerin, ekmek teknelerimize sahip çıkma mücadelesidir. Üç kuşaktır dedelerimizin, babalarımızın ömürlerini harcayarak; dişinden tırnağından artırarak kazandıkları bu ekmek teknelerimizi birilerinin rantı uğruna ortadan kaldırılmasına karşı çıkmak için buradayız. Birilerinin rantı uğruna çok sayıda küçük esnafın ekmeğine göz dikilmiştir. Tek derdimiz kendi yerimizde, iş yerlerimizin ivedilikle yapılarak bizlere yani gerçek sahiplerine teslim edilmesidir. Her ne hikmetse çarşı ile alakalı projeler ve proje değişiklikleri gerçek sahipleri olan çarşı esnafından köşe bucak saklanıyor, fikrimiz dahi sorulmuyor.

Malatya'yı belki de ömründe hiç görmemiş bir veya birkaç kişinin elinde oyuncak haline getirilmiştir. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz, gerçekliğini teyit ettiremediğimiz elim bir durumu üzülerek belirtmek isteriz ki; Hatay'da 500'den fazla mimar ve planlayıcı ordusuyla çalışırken, Malatya'yı bir veya birkaç kişinin planladığı söyleniyor. Eğer bu gerçekse Malatya'nın sahipsizliğini bir kez daha üzülerek görmüş oluyoruz. Bu şehri, bu şehirde yaşamış, bu şehrin geçmişini ve insanlarını tanıyan, Malatya'nın öz evlatları dururken neden başkaları planlamaktadır. Bir gece vakti, birilerinin rantı uğruna, oldu bittiye getirilerek ekmek teknemizin ortadan kaldırılması; depremde ağır yara almış çarşı esnafını diri diri gömmekten başka bir şey değildir. Biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu gasbın sorumluları her kim ya da kimler ise bunun faturasını ödeyemeyecekleri aşikardır.

Yeniden ayağa kalkmaya çalışan Malatya köksüz ağaç gibi devrilmeye mahkum edilmektedir. Tek derdimiz kendi dükkanlarımızın kendi yerimizde ivedilikle yapılarak bizlere teslim edilmesidir. Kimsenin malında, parasında pulunda gözümüz yok. Bizler çarşı esnafları olarak ekmeğimizin ve ekmek teknemizin peşindeyiz. Bunu korumak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi duyurmak istiyoruz. Buradan algı oluşturmaya çalışacaklara da sesleniyoruz; bizler her birimiz Müslüman Türk evlatları olarak; camiye karşı bir tavır asla sergilemiyoruz, sergileyemeyiz. Aksine dinimizin temeli namazgahlarımızın çocuk oyuncağı haline getirilmesine karşıyız. Bu konuyla alakalı direkt ya da dolaylı kişi, kurum ya da kuruluş her kim varsa, duyuramadığımız sesimize kulak versinler. Yanlıştan dönmek zor değildir, aksine erdemliliktir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Malatya Çarşısı Esnafı Yıkılan İş Yerlerinin Yeniden Yapılmasını İstiyor - Son Dakika

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