Malatya'da 750 Bin Kişiye 5 Milyon 750 Bin Yardım Ürünü Dağıtıldı - Son Dakika
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Malatya'da 750 Bin Kişiye 5 Milyon 750 Bin Yardım Ürünü Dağıtıldı

Malatya\'da 750 Bin Kişiye 5 Milyon 750 Bin Yardım Ürünü Dağıtıldı

Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalar ile yaklaşık 750 bin kişiye toplam 5 milyon 750 bin muhtelif yardım ürünü dağıtıldığı belirtildi. Depremzede vatandaşlar için ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile herkese ulaştırıldı. Yardımların yanı sıra çocuk esirgeme kurumu, hastanelerin onkoloji servisleri ile kurum ve kuruluşlardaki çocuk veya engelli vatandaşlara kıyafet ve oyuncak gibi yardım ürünleri de ulaştırıldı.

30.04.2024 11:36
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Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından asrın felaketinin ardından yürütülen çalışmalar ile yaklaşık 750 bin kişiye toplam 5 milyon 750 bin muhtelif yardım ürünü dağıtıldığı belirtildi.

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, depremzede vatandaşlar için ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımlar Malatya Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile herkese ulaştırıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin olduğu gün harekete geçen SYDV, gelen tüm yardım tırlarının sevk ve koordinasyonunu üstlendi. Malatya'ya gönderilen 4 bin 437 yardım tırını teslim alarak ASYA depolarında muhafaza eden SYDV yetkilileri tasnifi yapılan ürünleri geçici kurulan Sosyal Marketlerde, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, hane ziyaretlerinde ve gezici ASYA tırları ile tüm depremzedelere ulaştırdı.

Yine bu süreçte 3 bin 964 yardım tırını 2023 yılı Haziran ayına kadar il genelindeki tüm depremzedelere ulaştıran vakıf, 473 tır yardım malzemesini ise Yakınca ASYA Deposunda muhafaza altına aldı. Yaklaşık 750 bin kişiye toplam da 5 milyon 750 bin muhtelif yardım ürünü olan gıda, hijyen, battaniye, ısıtıcı dağıtımı yapılırken aynı zamanda Hasan Varol Mahallesinde bulunan 'Sosyal Mağaza' aracılığı ile de muhtaç durumda olan 1000 haneye 2021 yılından itibaren her ay düzenli olarak yardım ulaştırılıyor.

Bu yardımların yanı sıra çocuk esirgeme kurumu, hastanelerin onkoloji servisleri ile kurum ve kuruluşlardaki çocuk veya engelli vatandaşlara kıyafet ve oyuncak gibi yardım ürünlerinin de ulaştırılırken tüm bu yardımlar Malatya İl SYDV Başkanlığı tarafından kayıt altına alınıyor.

Hali hazırda bulunan yardımların tamamı, depo raf sistemi yapılarak 10 bin metrekare kapasiteye ulaşan ve süresiz olarak Vakıf Başkanlığına tahsisi olan Yakınca ASYA Deposunda muhafaza edilirken ayni yardım deposunun muhtemelen bir afet durumunda ise yaklaşık 200 bin haneye yetebilecek acil ihtiyaç ürünleri stokuna sahip. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da 750 Bin Kişiye 5 Milyon 750 Bin Yardım Ürünü Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 750 Bin Kişiye 5 Milyon 750 Bin Yardım Ürünü Dağıtıldı - Son Dakika
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