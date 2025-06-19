Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı

Malatya\'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı
19.06.2025 18:30  Güncelleme: 18:32
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Malatya'da deprem sonrası inşa edilen 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için düzenlenen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.

Malatya'da deprem sonrası inşa edilen 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için düzenlenen kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" kapsamında Malatya'da da kura çekimi heyecanı yaşandı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen törende, Malatya'daki yedinci kura çekimiyle TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konut ve iş yerleri sahiplerini buldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce bölgesinde tamamlanan bazı konutların anahtarları da tören sırasında ailelere teslim edildi. Anahtarlarını teslim alan vatandaşların mutluluğu kameralara yansıdı.

Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile hak sahibi aileler katıldı.

Kura çekimi sonrası konuşan yetkililer, afet konutlarının hızla tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da 8 bin 65 konut ve bin 97 iş yeri için kura çekimi yapıldı - Son Dakika

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