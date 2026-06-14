Malatyalılar milli heyecanı Yüzüncü Yıl Kent Parkı\'nda yaşadı

Malatyalılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda kurulan dev ekrandan takip etti. Binlerce vatandaşın izlediği maçta milli heyecan doruğa çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in talimatıyla millilerimizin Dünya Kupası maçlarının dev ekrandan canlı yayınlanması vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nı dolduran futbolseverler, millilerimize maç boyunca coşkuyla destek verdi. Aileleriyle birlikte park alanına gelen vatandaşlar, milli maç atmosferini hep birlikte yaşarken, Türkiye'nin her atağında büyük heyecan yaşandı. Vatandaşların formayla maç izlemeye gelmesiyle park adeta stadyum atmosferine büründü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından maç izlemeye gelen vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılırken çay ikramı yapıldı. Yeşilyurt Belediyesi ise sabahın erken saatlerinde maçı izlemeye gelen vatandaşlara çorba ikramında bulundu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından da maçı izlemeye gelenlere Türk Bayrağı dağıtıldı.

Kamp sandalyelerini alıp maç izlemeye gelenlerin yoğun katılımı dikkat çekti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, Malatyalıları milli takım etrafında bir araya getirdi.Başkan Sami Er'in talimatıyla gerçekleştirilen dev ekran yayınları, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki diğer maçlarda da devam edecek. Malatyalılar, ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası yolculuğunu Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda hep birlikte takip etmeyi sürdürecek. - MALATYA