Malatya'da düşen askeri helikopterin enkazı Samanköy'de evlere yakın çıktı - Son Dakika
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Malatya'da düşen askeri helikopterin enkazı Samanköy'de evlere yakın çıktı

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Malatya\'da düşen askeri helikopterin enkazı Samanköy\'de evlere yakın çıktı
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Malatya\'da düşen askeri helikopterin enkazı Samanköy\'de evlere yakın çıktı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün akşam düşen askeri helikopterin enkaz alanında incelemeler sürüyor. Gündüz alınan görüntülerde enkazın çevredeki evlere ve Samanköy Konteyner Kent'e yakın olduğu görüldü.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düşen askeri helikopterin enkaz alanındaki incelemeler sürerken, bölgeden gündüz saatlerinde çekilen görüntülerde enkazın yerleşim yerlerine yakınlığı dikkat çekti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından enkaz alanındaki çalışmalar sürüyor. Bölgenin gündüz saatlerinde çekilen görüntüleri, kazanın boyutunu ortaya koydu.

Askeri ekipler ve polis olay yeri inceleme ekipleri, helikopterin düştüğü alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çelik bariyerlerle kapatılan bölgeye, yetkililer dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Askeri helikopterin, çevredeki evlerin ve Samanköy Konteyner Kent'in yakınına düştüğü görüldü. Enkazın yerleşim yerlerine yakınlığı dikkat çekti.

Kaynak: ANKA
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