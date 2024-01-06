Malatya\'da Hekimler İsrail Zulmüne Karşı Yürüdü

Malatya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail terörü, soykırım ve işgaline karşı başlattığı yürüyüş ve eyleminin 8. haftasında da yaşanan insanlık dramının son bulmasını istedi.

İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçlara karşı her hafta sokaklara inen hekim ve sağlık çalışanları, bu hafta da aynı gündem ile gerçekleştirdiği eylemde yaşanan zulme dikkat çekti. Malatya'da İnönü Caddesi Doğa Cadde önünde buluşan hekim ve sağlık çalışanları ellerindeki pankartlarla birlikte Malatya Park AVM önüne kadar yürüdü.

İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı zulme tepki gösteren kalabalık attıkları sloganlarla da dünyanın bu vahşete dur demesini istedi. Burada hekimler adına söz alan Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, "Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışılıyor. Gazze halkı tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biliyoruz ki onlar kan görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya alışıktır. Ancak hastalarına yardım edememeye, onları çaresizce ölüme bırakmaya asla alışık değildir" dedi.

Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya ve oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazır olduklarını da ifade eden Özkan, "Bununla birlikte İsrail tarafından tutuklanan ve türlü işkencelere maruz bırakılan 54'ten fazla hekimin özgürlüklerine güvenli bir şekilde kavuşmaları için, yıkılan hastanelerin yeniden yapılması, güvenli bir şekilde işlev görebilmesi için gereken bütün çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz. Tutuklanan hekimlerin ve yıkılan hastanelerin isimlerini basın kuruluşlarıyla paylaştık ve süreci takip ediyoruz. Meslektaşlarımız özgür, hastanelerimiz güvenli olana kadar durmayacağız" şeklinde konuştu.

Her hafta beyaz önlükleri ile sessizce yürüyerek bağırdıklarını da belirten Özkan, "Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA