Malatya'da İftar Programında Deprem Mesajı

24.02.2026 21:26
CHP Battalgazi İlçe Başkanı Gürsoy, Malatya'nın deprem sonrası belirsizlikle mücadele ettiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya Battalgazi İlçe Örgütünün Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, "Hepimiz biliyoruz ki şehrimiz zor bir süreçten geçiyor. Depremin üzerinden yıllar geçti ama hayatın tam anlamıyla normale döndüğünü söylemek henüz mümkün değil." dedi.

CHP Malatya Battalgazi İlçe Örgütünün iftar programına CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Battalgazi İlçe yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

"En büyük ihtiyaç belirsizliğin ortadan kalkmasıdır"

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, Malatya'nın deprem sonrası hala zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Depremin üzerinden yıllar geçti ama hayatın tam anlamıyla normale döndüğünü söylemek henüz mümkün değil. İnsanlarımız hala geleceklerini planlamakta zorlanıyor. En büyük ihtiyaç ise belirsizliğin ortadan kalkmasıdır." dedi.

"Konatlarını bekleyen vatandaşa 'yakında' ifadesi artık yeterli gelmiyor, takvim görmek istiyor"

Battalgazi'de kuraları çekilen konutlar olduğunu, isimlerin açıklandığını hatırlatan Gürsoy, konut tesliminin yaşamın yeniden başlaması anlamına geldiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

"Bunun için altyapının tamamlanmış olması, ulaşımın planlanmış olması, sosyal alanların hazır olması gerekir. İnsanlar taşınacakları yerde yaşamın gerçekten başlamasını istiyor. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız için de en önemli konu netliktir. Kimse belirsizlik içinde hayat kuramaz. İnsanlar çocuklarının okulunu, işini, taşınma sürecini planlamak istiyor. Yakında ifadesi artık yeterli gelmiyor; takvim görmek istiyorlar. Esnafımız açısından da benzer bir tablo var. Küçük alanlarda, geçici koşullarda ayakta kalmaya çalışıyorlar. İş yerlerine kavuşmadan ekonomik yüklerin ağırlaşması doğal olarak kaygı yaratıyor. Burada da ihtiyaç olan şey; makul, planlı ve gerçekçi bir geçiş süreci. Yerinde dönüşüm sürecinde de vatandaşlarımız daha hızlı, daha koordineli ve daha şeffaf bir işleyiş bekliyor. Ruhsat süreçlerinin hızlanması, teknik hataların azalması, vatandaşın önünün açılması hepimizin ortak temennisi."

"Kutuplaşma değil koordinasyon"

Gürsoy, sorunların çözümünün ortak akılla mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Siyaset kurumu, yerel yönetimler, sivil toplum ve basın, hep birlikte hareket ettiğinde bu şehir daha hızlı ayağa kalkacaktır. Malatya'nın ihtiyacı olan şey kutuplaşma değil, koordinasyondur. Gerilim değil; çözüm odaklı iş birliğidir. Hepimizin amacı aynı; insanlarımızın huzurla yaşayacağı, geleceğe güvenle bakacağı bir Malatya."

Kaynak: ANKA

