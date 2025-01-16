Malatya'da Kadın Akademisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Malatya'da Kadın Akademisi Projesi Başladı

Malatya\'da Kadın Akademisi Projesi Başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Turgut Özal Üniversitesi işbirliğiyle kadınların sosyal ve ekonomik etkinliklerini artırmak amacıyla Kadın Akademisi projesi başlatıldı. Proje kapsamında, medya okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek.

16.01.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde bilinçli kadın bilinçli toplum anlayışı ile kadınların sosyal, ekonomik, sağlık, kültürel alandaki etkinliklerini arttırmak amacı ile Kadın Akademisi adı altında bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Yasalarda Toplumsal Haklarımız, Medya Okuryazarlığı, Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum, Finansal Okuryazarlık, Kültür ve Yaşam, Kadın ve Aile, Çevre ve İklim Değişikliği ve Zamanı Kıymetlendirmek konu başlıklarında alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek. Bu kapsamda "Medya Okuryazarlığı" konusunda ilk eğitim dersi verildi.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa sunumlarını gerçekleştirmek üzere Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Dr. Abuzer Yeşil ve Kadın Akademisi programına başvuranlar katıldı. Medyanın günümüz dünyasında her anımıza temas eden olgulardan bir tanesi olduğunu söyleyen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Dr. Abuzer Yeşil, "Otobüste, yemekte, işte, evde, gezmede her anımızda medyayla temas halindeyiz. Medya da dolaşan bilgilerin güvenilirliği ve bizlerin hayatındaki yerini doğru algılayabilmemiz için medyayı doğru kullanmamız gerekmektedir. Bu sebeple medya okuryazarlığı önem arz etmektedir" dedi.

Medyayı doğru bir şekilde değerlendirebilmek için medya olgusunun iki temel bağlamda ele alınması gerektiğini söyleyen Yeşil, "Bunlardan biri medyayı sahiplik yapısı içinde değerlendirmek diğeri ise kullanıcı üzerinden değerlendirmektir. Bu ikisini birlikte değerlendirirsek medya olgusuna karşı doğru bakışla yaklaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir fikrin hemen alıcısı olmayın"

Medya okuryazarlığı için dikkat edilmesi gereken şeylere değinen Yeşil, "Dikkat edilmesi gereken takip ettiğimiz medya sahiplerinin kimler olduğunu ve hassasiyetlerinin neler olduğunu bilmeliyiz. Televizyonda, radyoda, sosyal medyada gördüğümüz hiçbir fikrin hemen alıcısı olmamalıyız. Kullanıcılar olarak çocuklarımızı korumak istiyorsak önce kendimizi korumalıyız. Bunun için izlediğimiz, okuduğumuz ve dinlediğimiz şeylerin yaşam gayemize ne kadar uyduğuna dikkat etmeliyiz. Ayrıca tek haber kaynağından beslenmemeli farklı kaynakları ve farklı görüşleri de araştırmalıyız" diye konuştu.

Fenomenlerin, gündüz kuşağı programlarının, trend topik olan konuların, filmlerde ve dizilerde işlenen konuların ve yansıyan hayat tarzlarının kişinin önce kendi gündemi ve yaşam gayesine, değerlerine ne kadar uyduğuna dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yeşil, katılımcılara günlük hayatta gündemde yer tutan konular üzerinden örnekli açıklamalarda bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da Kadın Akademisi Projesi Başladı - Son Dakika

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