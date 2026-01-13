Malatya'da Kar Yağışı ve Tipi: Öğrenciler Yaya Kaldı, Bazı Yollar Kapandı - Son Dakika
Yerel

Malatya'da Kar Yağışı ve Tipi: Öğrenciler Yaya Kaldı, Bazı Yollar Kapandı

13.01.2026 13:35  Güncelleme: 14:25
Malatya'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi. Merkez ilçelerde kısmi tatil uygulanması, öğrencilerin ulaşımda zorluk çekmesine sebep oldu. Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı, eğitime ara verilen ilçe sayısı 9'a yükseldi. Merkez ilçelerde kısmi tatil uygulanması nedeniyle okulların açık olduğu bölgelerde öğrenciler ve veliler sabah saatlerinde ulaşımda güçlük yaşadı.

Kentte 9 ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi, merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi'nin bazı kırsal mahallelerinde de okullar tatil edildi. Merkez genelinde ise okulların açık olması nedeniyle öğrenciler, sabahın erken saatlerinde ve karanlıkta kar ve buzlanma altında okullarına ulaşmaya çalıştı.

Tecde Mahallesi'nde bazı okul servisleri yoğun buzlanma nedeniyle güzergahlarını tamamlayamadı. Bir servis aracının sokak üzerindeki yokuşu çıkamaması üzerine öğrenciler minibüsten inerek yollarına yaya olarak devam etti. Servis aracı, belediyeye ait iş makinelerinin desteğiyle yokuşu aşabildi. Benzer görüntülerin kent genelinde birçok dik ve eğimli mahallede yaşandığı öğrenilirken, bazı veliler olumsuz hava koşullarına rağmen tüm okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

Darende-Malatya karayolu açıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dün çekici ve kamyon trafiğine kapatılan Darende-Malatya Karayolu, bugün saat 08.40 itibarıyla tüm araç trafiğine çift yönlü olarak açıldı. Darende Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sürücülerden yol ve hava koşullarını dikkate alarak dikkatli ve tedbirli seyretmeleri istendi.

Büyükşehir ekipleri sahada

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgeler başta olmak üzere yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada yoğun mesai yürütülüyor.

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların yardımına da koşan ekipler, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk, Üçgöze, Ortaköy, Salkonak ve Öncü mahalleleri grup yolunda şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde kurtardı.

Çelikhan yolu kapalı

Öte yandan Malatya-Çelikhan Karayolu'nun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, bölgede hava şartlarının değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekerek sürücüleri trafik işaret ve uyarılarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Malatya, Ulaşım, Tatil, Yerel, Son Dakika

