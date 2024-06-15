Malatya'da Kurban Bayramı Arefesinde Canlı Hayvan Pazarında Yoğunluk

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Deprem bölgesi Malatya'da Kurban Bayramı arefesinde kurbanlık satışlarının yapıldığı canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşandı.

Yarın başlayacak olan Kurban Bayramı arefesinde deprem bölgesi Malatya'da kurban ibadetinin yerine getirmek isteyenler vatandaşlar canlı hayvan pazarının yolunu tuttu. Arefe günü kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar sıkı bir pazarlığa girerken yetiştiricilerin satışlar için umudu ise bayramın birinci günü.

Özellikle kurbanlıkları bekletecekleri yerleri olmayan vatandaşların bayramını ilk günü kurban ibadetini yerine getirmek için pazara geleceğini ifade eden hayvan satıcıları fiyatların bu yıl normal olduğunu da söyledi. Büyükbaş hayvanda canlı kilogram fiyatının 210 TL'ye düştüğü pazarda küçükbaş hayvanlar da yine 10 ila 17 bin TL arasında alıcı buluyor. - MALATYA