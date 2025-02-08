Malatya'da Minibüs Kazası: 8 Yaralı

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(MALATYA)- Malatya'da meydana gelen minibüs kazasında, biri polis memuru sekiz kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolunun Suçatı mevkisinde meydana geldi. Malatya'dan Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'ne gitmekte olan Mustafa Delikaya idaresindeki 44 J 3345 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Minibüste bulunan sekiz kişi, kaza sonucu yaralandı. Yaralılar arasında bir polis memurunun da bulunduğu öğrenildi. Kaza yerine, çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malatya'daki çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.