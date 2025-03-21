Malatya'da Narkotik Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri fiziki ve teknik takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Ekiplerce yürütülen operasyonlar sonucunda: 5 bin 987 adet sentetik ecza maddesi, 17,95 gram sentetik madde 9,38 gram ve 0,17 gram olmak üzere iki farklı uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda 9 şüpheli şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.