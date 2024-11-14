Malatya\'da Sanayi Esnafı İçin Yerinde Dönüşüm Önerisi

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(MALATYA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinin ardından işyerleri ağır hasar alan sanayi esnafı ile bir araya geldi. Esnafı dinleyen Keskin, "Benim önerim yerinde dönüşüm" dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin'in sanayi sitesi esnafı ile yaptığı toplantıya; Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İzzet Demirci, Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Altay ile Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek ile birlikte katıldı. Keskin, "Bugün sadece sizin taleplerinizi dinlemeye geldim. Ben her gün sanayinin içerisindeyim. Taleplerinizi alalım bakalım" diye konuştu.

Sanayi esnafı için Altay Kışlası arazisine yapılan dükkanların küçük ve sayıca yetersiz olduğunu ifade eden Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milleti taşımakta güçlük çekeriz"

"Eski şoför okulunda 660 diyelim, 700 iş yeri yapıldı ama sanayi içerisinde 2 bin 300 üzerinde iş yerimiz var. Bunun kimisi kiracı, yarısı mal sahibi. Şimdi burada büyük bir sıkıntı var. Şimdi bizim yapacağımız tek bir şey sizin önerilerinizi alacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vali bey başta olmak üzere ve ilçe belediyelerimizle, merkez ilçe belediyelerimizle oturulup ne yapılacak onu konuşacağız. Bir de bilgi kirliliği var.

Ben başta söyledim dedim ki sanayi yapacaksanız en azından 2 bin 500 tane yer yapacaksınız. Biz sanayiyi tamamen buradan kaldıralım. Yoksa yarısını oraya götüreceksin, yarısını buraya götüreceksiniz. Bu milleti taşımakta zorluk çekeriz. Ama siz, biz devletiz biz yaparız derseniz o 930 tanesini hemen yıkarız derseniz ona bir şey diyemeyiz çünkü mühür sizde. Ben bunu şöyle önerdim: Gelin sanayi de en azında yapacağınız kanalizasyona kadar var. Gelin buraya yerinde dönüşüm yapalım. İlk başta üzerinde durduğum buydu. Ben başta dedim ki gelin bize tek tip proje çizin. Grup grup meslek meslek ayıralım, biz kendimiz yapalım. Sizden bir şey istemiyorum. Ama bize bir proje verin. Devlet tarafından, bakanlık tarafından, vilayet tarafından bize bir proje verin. Deyin ki 'arkadaş burayı yıkacaksınız şu projede herkes yapacak'. Devlet bize bir katkı verirse versin. Vermezse biz gücümüz yettiği kadar kendimiz yapalım. Bu kabul görmedi. Biz orada dedik ki; sanayi esnafını Altay Kışlası'na götürürseniz grup grup yapalım dükkanları. Öyle 30,40, 50, 100 metrekare yapmayalım. Ne yapalım 500 yapalım, 700 yapalım yapalım ki insanlar rahat çalışsın."