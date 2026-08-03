Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3'ü ağır 18 yaralı - Son Dakika
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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3'ü ağır 18 yaralı

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3\'ü ağır 18 yaralı
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Malatya-Elazığ karayolunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı; araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya-Elazığ karayolunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'da kayısı hasadında çalıştıktan sonra Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıkan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle önünde seyreden 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs tırın altına girdi. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. Durumu ağır olan ve araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malatya-Elazığ karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma ve trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 3'ü ağır 18 yaralı - Son Dakika

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