Kontrolden Çıkan Araç Direğe Çarptı: Bir Ağır Yaralı

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı otomobil, Buhara Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü M.N. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkartıldı. Yaralı sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.